ممثل تيار الإصلاح الحر يحدد مقترحات لتوفير المناخ المناسب للمستثمرين المحليين

قال عمرو فتوح، ممثل تيار الإصلاح الحر لحزب الجيل الديمقراطي، إن الحزب يقترح إلغاء الضرائب على خطوط الإنتاج والماكينات المستوردة من الخارج، وذلك سيعود على الصناعة من حيث تقليل نسبة البطالة، وزيادة الإنتاج المحلي، إضافة إلى التصدير وتوفير العملة الأجنبية.

وأضاف "فتوح"، خلال جلسة الحوار الوطني، أن الحزب يقترح إطلاق مشروع قومي لتوفير المواد الخام التي يتم استيرادها، حيث يتم توفير الخامات والصناعة نفسها حتى نقلل من فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، وخاصة بعد أزمات سلاسل الإنتاج نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع أن ضمن الاقتراحات منح أراض مرخصة لتصنيع المنتجات التي نقوم باستيرادها؛ مؤكدا أن أهم سبل جذب الاستثمارات الأجنبية هي توفير المناخ المناسب للمستثمرين المحليين.