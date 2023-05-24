الخارجية الأمريكية: لدينا أدوات للتعامل مع انتهاك وقف إطلاق النار في السودان

تبعات الحرب مع الأوضاع السودانية بدأت تتجلى أكثر مع استمرار المعارك، وهو ما دفع العديد من المنظمات الدولية إلى دق ناقوس الخطر، ومن بينها مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، التي حذرت من أن عدد اللاجئين الفارين من المعارك السودانية إلى تشاد يتزايد بسرعة كبيرة.

وعرضت قناة “العربية” الإخبارية تقريرا أفاد بأن المفوضية صرحت بأن عدد الفارين من المعارك بالسودان نحو تشاد يناهز 90 ألف شخص منذ اندلاع المعارك السودانية.

وشددت المفوضية على ضرورة نقل الوافدين الجدد إلى تشاد لأقرب مخيمات للاجئين بشكل عاجل، خصوصا مع اقتراب موسم الأمطار.

وأضاف التقرير أن وزارة الخارجية الأمريكية لديها أدوات للتعامل مع انتهاك وقف إطلاق النار في السودان، ولن تتردد في استخدام تلك الأدوات في الوقت المناسب.

وصرح المتحدث باسم الوزارة "ماتيو ميلر"، بأن واشنطن ومجموعة مراقبة الهدنة للسودان تناقش مزاعم انتهاك وقف إطلاق النار.