إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة بموتوسيكل بالشرقية

أصيب شخصين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بانحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع موتوسيكل بطريق بلبيس اسفل الكوبري العلوي.

وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال كلا من "حمادة م ف" 41 سنة مقيم ميت حمل مصابا بإشتباة كسر بالساق اليسري وسحجات و"عبد الله ت ع" 32 سنة مقيم ميت حمل دائرة مركز بلبيس مصابا بكدمات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع موتوسيكل بطريقبلبيس اسفب الكوبري العلوي وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.