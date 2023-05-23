إصابة 3 شباب في حادث انقلاب موتوسيكل بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب موتوسيكل بطريق ام الزين – الزقازيق أمام الحلبي وتم نقل المصابين الي مستشفي القنايات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي القنايات المركزي بإستقبال كلا من "جلال م ج" 17 سنة مصابا بسحجات وكدمات و"محمد م ا" 17 سنة مصابا بجرح قطعي بالأذن اليمني و"محمد ع م" 17 سنة مصابا بسحجات جميعهم مقيمين الحلبي وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب موتوسيكل بطريق ام الزين – الزقازيق أمام الحلبي وتم نقل المصابين الي مستشفي القنايات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.