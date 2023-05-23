السيطرة على حريق نشب في معرض موبيليات بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من السيطرة على حريق نشب بمعرض موبيليات بجوار موقف العوامرة بمركز أبو كبير.

وتم الدفع بسيارة إطفاء، والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة بنشوب حريق بمعرض موبيليات بجوار موقف العوامرة بمركز أبو كبير.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.