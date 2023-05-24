حزب الجيل: الشارع المصري ينتظر خروج الحوار الوطني بتوصيات لإجراء الانتخابات المحلية



قال الدكتور حسن هجرس أمين عام حزب الجيل الديموقراطي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ المحليات تشغل الرأي العام لما تلمسه هذه القضية من قطاع كبير، كما أن المحليات تمثل الاحتكاك المباشر مع الجمهور، حيث توقفت المجالس المحلية منذ فترة كبيرة ولم يتم العمل بها ولم يتم عمل انتخابات محلية، لذلك فإن الكل ينتظر مخرجات الحوار الوطني بما يدعم ويعزز قيام الانتخابات المحلية لاستكمال الشق الثالث في الدستور.



وأضاف "هجرس"، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، على هامش مشاركته في الحوار الوطني، أنّ الشارع المصري والسياسيين والقيادات السياسية على المستوى الشعبي والمحلي ينتظرون المحليات بفارغ الصبر.

وتابع، أن الحزب يشارك في مناقشات قضية المحليات في المحور السياسي للحوار الوطني بالأسبوع الثاني.