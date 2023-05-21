حدد موعدها.. باحث الزلازل الهولندي يعود مجددا بتحذير من هزة أرضية عنيفة

عاد باحث الزلزال الهولندي فرانك هوغربيتس للتحذير مجددا من أنشطة زلزالية مرتبطة بحركة الكواكب والهندسة التي تنشأ مع الأرض.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أن الباحث توقع ان هندسة الكواكب قد تؤدي إلى أنشطة زلزالية عنيفة وعالية المخاطر خلال الأيام المقبلة.

وتابع التقرير أن الباحث علق بأنه يمكن أن تؤدي هند الكواكب والقمر في 20 أو 21 مايو إلى زيادة زلزالية في حدود ست درجات وربما يحدث زلزال أقوى في حدود 22 مايو الباحث حذر قبلها من أنشطة زلزالية قد تتخطى 8 درجات على مقياس ريختر خلال الأشهر المقبلة فقد تبلغ ذروتها في أغسطس المقبل بسبب تحركات كوكبي المريخ وزحل.