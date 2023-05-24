فرص عمل وإنتاج محلي.. أحمد رفعت يوضح أهمية الصناعة للاقتصاد المصري

قال أحمد رفعت، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن الصناعة من القطاعات التي يوجد بها فرص عمل ثابتة، متابعًا أنه توفر العملة الصعبة من خلال الإنتاج المحلي بجانب توفير سلع في متناول الجميع.



وأضاف “رفعت” خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي” اليوم الأربعاء، أن الصناعة تمثل 16.8 من الناتج المحلي ومستهدف أن تصل لـ 35% وهذا يتطلب الكثير من الجهد.



وتابع أحمد رفعت، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أن البيروقراطية تحتاج معركة كبيرة للغاية، موجهًا مناشدة للشعب المصري، قائلًا إنه يجب على المواطنين مواجهة أي صورة من صور الإهمال والفساد في مواقع الإدارة العامة، معقبًا:" هو اللي بيدفع الثمن".





