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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

طقس استثنائي|الأرصاد: العظمى تكسر حاجز الـ 40 درجة.. وهذه أماكن سقوط الأمطار

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وأكدت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن درجات الحرارة خلال فترة الليل بدأت في التحسن بشكل ملحوظ مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث أصبح الطقس أكثر اعتدالًا ولطفًا عن ذي قبل.
 

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وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة، وذلك بفعل الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية ،لافتة إلى أن المناطق الجنوبية للبلاد هي الأكثر تأثرًا بها، حيث تصل العظمى على جنوب الصعيد لـ 42 درجة مئوية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إلى أن العظمى تسجل على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، حيث تسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، بينما تسود أجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد خلال فترات النهار. 

وتابعت: أما خلال فترة الليل يسود طقس معتدل أغلب الأنحاء، ما عدا بعض المناطق من السواحل الشمالية، حيث تسود بها أجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر. 
 

سقوط أمطار ونشاط للرياح

ونوهت بأنه متوقع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة من اليوم على السواحل الشمالية وبعض المناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، وهي غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.
 
ولفتت إلى أن هناك نشاط في حركة الرياح خلال فترة المساء على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وبعض المناطق من السواحل الشمالية، والذي يساعد على الإحساس بالأجواء اللطيفة والأجواء الربيعية، متوقعة استمرار هذه الأجواء على مدار هذ الأسبوع. 

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