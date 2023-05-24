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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مياه الشرب بالشرقية تطلق حملات توعية للمواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي الدور الذي تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه.

وفي هذا الإطار أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام فريق التوعية بالشركة بإطلاق حملات توعوية ميدانية بشوارع مدينة ههيا استهدفت مختلف الفئات العمرية لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة ، وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها  بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة الحفاظ عليها ، لافتا إلى أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

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أوضح رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي أن الحملة التوعوية استهدفت أيضاً تعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة وفي مقدمتها خدمة الخط الساخن (١٢٥ – ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨) والذي يعمل على مدار الـ 24 ساعة، لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، وتطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عداد المياه بالإضافة إلى تعريف المواطنين بتطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 والخاص بتلقي الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

أهمية الحفاظ على البيئة الهاتف المحمول الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرب والصرف الصحى المشروعات القومية

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