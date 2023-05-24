مات في اللجنة.. تفاصيل وفاة مراقب داخل امتحانات الشهادة الإعدادية الشرقية

لقي "شحاته ح ا ش" مشرف نشاط بمدرسة بيشة قايد التابعة لادارة غرب الزقازيق التعليمية، مصرعه اليوم خلال قيامه بأعمال المراقبة والمتابعة داخل لجنة مدرسة الابطال الاعدادية بنات.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالشرقية ، أن الفقيد الي رحمة مولاه يعمل مشرف نشاط بمدرسة بيشة قايد التابعة لادارة غرب الزقازيق التعليمية ، ومنتدب للعمل ملاحظ بلجنة ام الابطال رقم (٧٤) بذات الادارة حيث وافته المنية اليوم الأربعاء اثناء قيامه بالملاحظة في لجنة فرعية رقم (۲) وتم استدعاء الاسعاف على الفور وتوجه إلى مستشفى الجامعة وافادت المستشفى بدخول الحالة وهى تعانى من توقف فى عضلة القلب وفشل فى التنفس وتم التاكد من وفاة الحالة.

وأكد وكيل أول الوزارة ، أن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الثاني بلغ 137939 طالب وطالبة موزعين علي 765 لجنة علي مستوي محافظة الشرقية مكلفا بمرعاه الدقة والمراجعة الشاملة لكافة بيانات الطلاب وشدد علي توقيع الملاحظين علي تكت اسم الطلاب بكراسة الإجابة.

وشدد علي الالتزام بجميع القواعد واللوائح و القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان و توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مرعاه التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ علي النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب.

وفي ذات السياق شدد على المتابعة المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية الخاصة بالامتحانات مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية كما شدد علي عدم اصطحاب المحمول داخل للجان سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة.