عبر دروجبا .. روسيا تخطط لوقف تدفق نفط كازاخستان إلى ألمانيا

كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن موسكو تخطط لوقف إمدادات النفط الكازاخي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "دروجبا"، ما يهدد مصفاة "PCK" التي تؤمن نحو 90% من الوقود لبرلين ومحيطها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كازاخي القول بأن الخطوة قد تستهدف الضغط على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً ألمانيا باعتبارها أكبر داعم عسكري لأوكرانيا

وأشارت كذلك الصحيفة إلى أن المصفاة، التي وضعتها برلين تحت وصاية الدولة منذ 2022، تعتمد بشكل كبير على النفط الكازاخي بعد تراجع الإمدادات الروسية

ولفت المصدر إلى أن برلين تجنبت مصادرة حصة "روسنفت" البالغة 54% في المصفاة خشية رد روسي مماثل ضد شركات ألمانية.

ويأتي القرار ضمن استخدام موسكو لإمدادات الطاقة كورقة ضغط على أوروبا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، بحسب "فاينانشال تايمز"