عاجل
أخبار التعليم| رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات.. ولا شكوى من امتحانات الدبلومات الفنية بدمياط النشرة الدينية.. الإفتاء: يجوز الاقتراض للحج بشرط..دعاء للحصول على وظيفة..10 كلمات فيهم المعجزة تعرف عليها الحق اشتريه.. عرض مذهل على جوال شاومي ريدمي نوت 12 برو توك شو.. أسعار الذهب ودرجات الحرارة اليوم.. وسفير الاتحاد الأوروبي: قناة السويس لديها الكثير من القدرات الاستثمارية خطة للاستفادة من القطن المصرى لتطوير الصناعة.. نواب: صعوبة التسويق أبرز التحديات أمام الفلاحين.. وتفعيل الزراعة التعاقدية محفز لتحسين المناخ الاستثمارى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترحيل قصري وانتهاك للقوانين.. الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة حادة للاحتلال الإسرائيلي

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

اتهم الاتحاد الأوروبي حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بممارسة الترحيل القسري للفلسطينيين وانتهاك القوانين الدولية في الضفة الغربية.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، لينارتشيتش عبر صفحته على "تويتر": "بشأن الإخلاء القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، أحث إسرائيل على وقف عمليات الترحيل القسري وإنهاء انتهاكات القانون الدولي وضمان سلامة المتضررين".

جاء ذلك على خلفية سماح جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين بالدخول إلى مستوطنة حومش الخالية منذ عام 2005 بموجب اتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون والرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش.

وفي الخميس الماضي، وقع قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي مرسوما يسمح للإسرائيليين بدخول منطقة حومش، حيث كان المرسوم الجديد نتيجة لاتفاق سياسي بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ووزير المالية اليميني المتطرف بيتساليل سموتريتش.

ويعتير المرسوم الجديد محاولة لإلغاء استئناف من قبل أصحاب الأرض الفلسطينيين في المحكمة العليا، حيث قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن البؤرة الاستيطانية غير القانونية سيتم تقنينها بنقلها من أرض خاصة إلى أراض قريبة مزعومة تابعة للدولة، ولا تزال في نفس المنطقة.

رئيس وزراء فلسطين يكشف سبب سماح إسرائيل للمستوطنين بالعودة إلى بؤرة حومش

مرسوم غير ملزم.. أمريكا تكشر عن أنبايها لإسرائيل بشأن حومش.. ماذا فعلت؟

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، الأثنين، عن انزعاجها البالغ من قرار الحكومة الإسرائيلية السماح لمواطنيها بترسيخ وجود دائم في مستوطنة حومش بشمال الضفة الغربية.

وقالت الخارجية الأمريكية: "قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن السماح لمواطنيها بترسيخ وجود دائم في مستوطنة حومش غير متوافق مع التزامها الحالي تجاه إدارة الرئيس بايدن".

الاحتلال الاسرائيلي الاتحاد الأوروبي جيش الاحتلال الإسرائيلي حومش رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الدفاع الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية وزارة الخارجية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

قناة مجانية تذيع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

جوزها بيرميها.. عجوز الجيزة: موافقتش نمارس الحرام خلصت عليها

موقع صدى البلد يقاطع جنازة وعزاء خالة رانيا فريد شوقي

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

من 1000 لـ5 آلاف.. عقوبة مالية تنتظر مروجي شائعة تحصيل الصحة أموالا من المواطنين

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء فلسطين يكشف سبب سماح إسرائيل للمستوطنين بالعودة إلى بؤرة حومش

مرسوم غير ملزم.. أمريكا تكشر عن أنبايها لإسرائيل بشأن حومش.. ماذا فعلت؟

قطر تدين قرار الاحتلال السماح بعودة المستوطنين إلى «حومش» بالضفة الغربية

فرنسا تدين قرار إسرائيل السماح بعودة المستوطنين إلى "حومش"

ترشيحاتنا

نقل البرلمان توصي بعقد اجتماع تنسيقي بين الوزرات المرتبط نشاطها بنهر النيل

الزمالك اليوم| مخطط اعتزال شيكابالا.. حقيقة رحيل أوسوريو.. وعودة رباعي الأبيض المصابين

أخبار الأهلي.. لعنة الإصابات تضرب الحراس ورحيل 5 نجوم وهداف أفريقيا يقترب

وزير المالية القطري: نتطلع لزيادة الاستثمار بمجالات الاتصالات والتصنيع في مصر

الحوار الوطني يستعرض أبرز الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي

مستقبل أوسوريو في الزمالك مهدد ومرهون بنتيجة مباراته مع طلائع الجيش بالدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| حسام موافي يحذر من تناول نوع شوربة شهير .. وترند خطير ينتشر بين الفتيات على التيك توك

عاملها كالشنطة.. أب يثير الجدل بسبب موقف مع ابنته |فيديو

تتخطى حاجز الـ40 درجة.. تحذير من هيئة الأرصاد للمواطنين عن حالة الطقس

سكارليت جوهانسون تتألق فى جلسة تصوير فيلمها instant بمهرجان كان

فيديو

أمطار في الصيف.. تحذير جديد من الأرصاد لسكان هذه المحافظات

وباء جديد ينتشر قريبا في العالم.. ماذا يحدث؟!

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

شاهد.. آخر مستجدات سعر الذهب والدولار محليا وعالميا اليوم الأربعاء | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ