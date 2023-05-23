رئيس وزراء فلسطين يكشف سبب سماح إسرائيل للمستوطنين بالعودة إلى بؤرة حومش

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للمستوطنين بالعودة إلى بؤرة "حومش" المخلاة وشرعنتها، يهدف إلى إعادة احتلال الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة الألماني توبياس ليندنر، في مكتبه برام الله، بحضور ممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا.

وأكد اشتية أن الاحتلال عمل على ذلك أيضا من خلال قرار البدء بتطبيق قانون إلغاء فك الارتباط عن مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة، فضلا عن السماح بالاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، والتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من المناطق المسماة "ج".

وطالب رئيس الوزراء ألمانيا والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف كافة إجراءاتها الأحادية وعلى رأسها التوسع الاستيطاني والاقتحامات للمناطق الفلسطينية وعمليات القتل والاعتقال لأبناء شعبنا، ووقف كافة الاقتطاعات من أموالنا والإفراج عن الأموال المحتجزة.

كما جدد اشتية مطالبته بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقّعة معها، بما فيها عقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها القدس، وضمان مشاركة أهلنا فيها ترشحا وانتخابا، وإفراج سلطات الاحتلال عن جثامين الشهداء المحتجزة وشهداء مقابر الأرقام، ووقف هدم المنشآت والمنازل والمدارس في المناطق المسماة "ج" والتي جزء منها ممول من الدول المانحة.

وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني الدعم الألماني الثابت والمستمر لفلسطين، مؤكدا أهمية تعزيز أوجه التعاون الثنائي والمشترك ما بين البلدين على الأصعدة كافة.