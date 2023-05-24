تمكين القطاع الخاص.. أهم مخرجات اجتماع وزير التنمية المحلية ووفد البنك الدولي

كشف الدكتورخالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل اجتماع وزير التنمية المحلية هشام أمنة مع وفد البنك الدولي، للبحث في الاستفادة من الإصلاحات التي أنتجها برنامج تنمية صعيد مصر.





وقال “قاسم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأربعاء، إنه تم مناقشة الإطار الاستراتيجي للحكومة المصرية والبنك الدولي في الخطة من 2023 حتى 2027، بجانب بحث عددًا من الملفات الخاصة بدعم الاستثمار وتمكين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، إضافة لتعزيز المرونة والاستجابة للتغيرات المناخية.





وأضاف أن الوزير أكد أن وزارة التنمية المحلية ستساهم بشكل كبير للغاية في تعزيز بيئة الاستثمار من خلال دعم وتنظيم المحافظات في تيسير خدمات المتثمرين وتعزيز التنافسية الخاصة بالمحافظات وإشراك القطاع الخاص من خلال العديد من مجالات التنمية الاقتصادية المحلية ومن أهمها تطوير وتنمية التكتلات الاقتصادية الموجودة في المحافظات.



