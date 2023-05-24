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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. طرق المصريين في التغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. صور

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

شهدت محافظتي القاهرة والجيزة اليوم، ارتفاع شديد في درجات الحرارة، والتي اثرت بشكل كبير علي العمال في الشارع المصري. 

ورصدت عدسة “صدي البلد” جاليري صور، للمصريين وطرقهم المختلفة في التغلب علي ارتفاع درجات الحرارة في الشوارع المصرية.

ومنهم من استخدم خراطيم المياه في الشارع، لوضع المياه علي رأسهم للتخفيف من شدة درجات الحرارة، أما عن الأطفال فقاموا بالسباحة داخل المياه للترفيه عن أنفسهم في أيام الصيف.

حالة الطقس اليوم

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي للهيئة العامه للأرصاد الجوية، إن اليوم تستمر درجات الحرارة في الإرتفاع بسبب تاثرنا بالكتل الهوائيه القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية والتي تؤدي لارتفاع درجات الحرارة والعظمى اليوم على القاهره الكبرى ستكون 33 درجه مئوية وجنوب البلاد ستصل ل 42 درجه مئويه.

وأضافت منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية على قناة مصر الأولى في برنامج صباح الخير يا مصر، أن الطقس سيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشديد الحرارة على شمال وجنوب البلاد؛ مضيفة أن مع غياب أشعة الشمس ستنخفض درجات الحرارة وخاصة ساعات الليل المتأخر حتى الصباح الباكر.

وتابعت أن محافظات البحر المتوسط ستكون الأجواء مائلة للبروده خلال فترات الليل مع نشاط الرياح والذي يساعد على الشعور بالأجواء الربيعيه خلال المساء؛ مشيرة إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفه على فترات متقطعه من اليوم في بعض المناطق بسلاسل الجبال بسيناء ومناطق بالبحر الأحمر والمناطق الشماليه وجنوب البلاد.

ونوهت إلى ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس نهارا حتى لا تزيد شعورنا بالحرارة؛ مع ضرورة متابعة النشرات الجويه.

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