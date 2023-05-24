كثافات بكوبري أكتوبر.. الحالة المرورية اليوم الأربعاء| تعرف عليها

استعرضت مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى المصرية الحالة المرورية في شوارع العاصمة؛ وبدأت جولتها من منطقة العتبة وظهر شارع الجيش إلى شارع بورسعيد بكثافات مرورية متوسطة ثم تقل ناحيه منطقه الضاهر وتزيد تدريجيا إلى منطقة رمسيس والذي يشهد بعض الكثافات المروريه وممتدة الى مسجد النور العباسيه.

وتابعت أن طريق كوبري أكتوبر يشهد بعض الكثافات المتوسطة في اتجاه القادم من الجيزه واتجاه مناطق وسط البلد وبعض الكثافات في الإتجاه العكسي؛ بالإضافة إلى أن المتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر يشهد الطريق بعد الكثافات ومحور النصر يشهد بعد الكثافات البسيطة ونفق الأزهر يشهد بعد الكثافات للقادم من صلاح سالم والمتجه نحو ميدان الأوبرا.