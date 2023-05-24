منع صيد الأسماك في مياه البحر الأحمر.. فيديو

أصدرت محافظة البحر الأحمر قرارا بمنع صيد الأسماك من البحر وتداوله في المطاعم الخاصة بالمحافظة، بسبب زيادة الصيد الجائر خلال الفترة الماضية مما أدى الى خلل في التوازن البيئي بالمنطقة مما زاد التحميل على الشعب المرجانيه التي تتميز بها محافظة البحر الأحمر.

وعرضت قناة قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أن هذا القرار ساري لمدة شهرين بمنع الصيد خلال شهر مايو حتى شهر اغسطس بالإضافة إلى منع مراكب الصيد بالتجول في البحر الأحمر.

وأكد التقرير أن المحافظة أصدرت اجراءات بتعويض الصيادين عن مدة ايقاف ومنع الصيد بمبلغ يقدر في 4000 جنيه عن كل شهر حتى يتمكنوا من الانفاق على عوائلهم بشكل مناسب.