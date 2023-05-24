عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات رقابية على 50 منشأة غذائية بدمياط وإعدام 400 كيلو لحوم فاسدة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

شنت مديرية الصحة بدمياط، عدة حملات للرقابة علي الأغذية لضمان وصول غذاء صحي آمن  للمواطنين .

تم تنفيذ حملات رقابية و تفتيشية لإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وفرق مكاتب الأغذية  بكفر سعد وكفر البطيخ والزرقا تحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير عام إدارة الشئون الوقائية من خلال استهداف (٥٠) منشاة بمناطق متفرقة والأسواق بالمحافظة.

 
حيث أسفرت الحملات  عن ضبط (٣٥) منشأة تدار بدون ترخيص ، ضبط (١,٥٠٠ )طن جبنة أبيض مجهول المصدر  ، وتحرير (٧٠) محضر جنحة صحية ، اعدام (٤٠٠) كيلو  لحوم مصنعة وخبز ومنتجات ألبان ، اعدام (١٥٠) لتر زيت طعام سبق استعماله وعصائر ومشروبات منتهية الصلاحية ، ضبط (٢٥٠) لتر مشروبات غازية منتهية الصلاحية .


تم العرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

طلاب كلية علوم الملاحة بجامعة بني سويف يزورون ميناء دمياط البحري

 

FB_IMG_1684942002844
FB_IMG_1684942002844
FB_IMG_1684941996114
FB_IMG_1684941996114
FB_IMG_1684941999788
FB_IMG_1684941999788
دمياط إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية اغذية الصحة بدمياط دون ترخيص علوم الملاحة مشروبات منتهية الصلاحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

بعد قرار البرلمان الأخير.. 5 سنوات حبسا عقوبة التلميحات الإباحية بوسائل المواصلات

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

قناة مجانية تذيع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

الزوجة الثانية.. عجوز الجيزة يعترف بقتل جارته: رفضت العلاقة الحرام خلصت عليها

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

رسالة عاجلة من النيابة العامة الكويتية إلى السلطات المصرية | تفاصيل

موضوعات متعلقة

طلاب كلية علوم الملاحة بجامعة بني سويف يزورون ميناء دمياط البحري

أمان لطفلك.. تأمين صحي دمياط تحذر من مخاطر تسمم الحمل

ترشيحاتنا

أجهزة الأمن تكشف حقيقة تغيب فتاة أجنبية بالقاهرة

البنت في ثانوي.. رانيا تطلب الخلع: بيتحرش بيا قدام أختي ويقولي حلال

استمرار انخفاض أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21

السفير الأمريكي بالصين: أتطلع للعمل مع سفير بكين الجديد في واشنطن

استهداف طائرة إسرائيلية أثناء تحليقها فوق الأراضي السورية

تعويضات مالية وعينية.. بشرى سارة لمتضرري النوبة من السد العالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 حيل لتقوية النظر وحمايته من التدهور| اعملها لوبتفتح اللاب والموبايل كتير

تظهر في الليل.. علامتان في القدمين تشير لإرتفاع السكر في الدم

نشرة المرأة والصحة| حسام موافي يحذر من تناول نوع شوربة شهير .. وترند خطير ينتشر بين الفتيات على التيك توك

عاملها كالشنطة.. أب يثير الجدل بسبب موقف مع ابنته |فيديو

فيديو

تورتة مزينة بالدولارات وصابونة ذهبية.. واصل الفنان محمد رمضان استفزازاته في عيد ميلاده

أمطار في الصيف.. تحذير جديد من الأرصاد لسكان هذه المحافظات

وباء جديد ينتشر قريبا في العالم.. ماذا يحدث؟!

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ