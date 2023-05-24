حملات رقابية على 50 منشأة غذائية بدمياط وإعدام 400 كيلو لحوم فاسدة

شنت مديرية الصحة بدمياط، عدة حملات للرقابة علي الأغذية لضمان وصول غذاء صحي آمن للمواطنين .

تم تنفيذ حملات رقابية و تفتيشية لإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وفرق مكاتب الأغذية بكفر سعد وكفر البطيخ والزرقا تحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير عام إدارة الشئون الوقائية من خلال استهداف (٥٠) منشاة بمناطق متفرقة والأسواق بالمحافظة.



حيث أسفرت الحملات عن ضبط (٣٥) منشأة تدار بدون ترخيص ، ضبط (١,٥٠٠ )طن جبنة أبيض مجهول المصدر ، وتحرير (٧٠) محضر جنحة صحية ، اعدام (٤٠٠) كيلو لحوم مصنعة وخبز ومنتجات ألبان ، اعدام (١٥٠) لتر زيت طعام سبق استعماله وعصائر ومشروبات منتهية الصلاحية ، ضبط (٢٥٠) لتر مشروبات غازية منتهية الصلاحية .



تم العرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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