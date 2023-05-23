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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المرور على 583 منشأة صحية بدمياط للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية

صحة دمياط
صحة دمياط

 

كثفت ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة بدمياط ، من حملاتها اليومية للمرور على المنشات الطبية الخاصه من مراكز طبية ومستشفيات وعيادات، للتاكد من الإلتزام بالاشتراطات الصحية و اتباع اجراءات مكافحه العدوي بها.

تم مرور فرق العلاج الحر تحت إشراف الدكتورة سارة  العوضي مدير إدارة العلاج الحر على عدد (٥٨٣ )منشأة طبية وإصدار عدد (١٣٨) ترخيص مكانى طبقا لقانون( ٥١ و١٥٣ )لعام ٢٠٠٤ وتم اصدار عدد (١٤٩) خطاب للدفاع المدنى لضمان تحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتم قبول عدد(١٤٦) ملف للترخيص والرد على عدد (١٢) شكوى مقدمة من المواطنين وتم تجديد عدد ( ٢٦٩ )عقد نفايات للتخلص الآمن من النفايات الخطرة كما تم إصدار عدد (٦١) قرار غلق للمنشآت الطبية المخالفة لشروط الترخيص والتسجيل .

كما تم إدخال عدد (١٢١١) تسجيل جديد لقاعدة البيانات المستحدثة بإدارة العلاج الحر هذا و قد تم ذلك ضمن خطة ادارة العلاج الحر للرقابة على كافة المنشآت الطبية داخل محافظة دمياط وذلك حرصا على سلامة و صحة المرضى.

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