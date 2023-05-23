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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ما بين ماس كهربائي وشبهة جنائية.. حريق كبير بمسجد في دمياط

حريق المسجد
حريق المسجد

ما بين ماس كهربائي ووجود شبهة جنائية، حالة من الحيرة انتابت أهالي قرية غيط النصارى بدمياط، تجاه حريق مسجد المروة  وهو المسجد الرئيسي بالقرية.

اشتعال النيران بمسجد المروة بدمياط

   في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين فوجئ  الأهالى بالمنطقة التى يقع بها المسجد بالدفاع النيران وتصاعد الأدخنة من منافذ المسجد. 

تسابق الجميع من سكان المنطقة إلى الدخول للمسجد عن طريق المنافذ لأعمال النيران قبل أن تمتد للدور العلوى بالمسجد.

النيران التهمت كافة محتويات المسجد

يقول الشيخ على أمام المسجد، أنه فوجئ بعدد من الاهالى قد توجهوا إليه بمنزله لإبلاغة بالحريق الذي شب بالمسجد وعند التوجه للمسجد فوجئت بأن النيران قد التهمت كافه محتويات المسجد بالكامل وبداية إشعال النيران كانت من ناحيه المنبر حيث قد التهمته النيران بالكامل.

وأشار الى سيتم البدء فورا في ترميم  وإعادة  المسجد مرة اخري إلى ما كان عليه.

ترميم المسجد من جديد

وأشار الشيخ محمد الطويل رئيس جمعية أنصار السنه بغيط النصاري، أن المسجد يتبع الجمعية وبإشراف مديرية الأوقاف، وأنه حتى الآن الجميع في ذهول مما حدث بالمسجد واشتعلت النيران به وحتى الآن لم يتم الوصول إلى أسباب الحريق 

وتابع بأن التحقيقات مستمرة بالنيابة العامة بعد أن تم انتداب لجنه فنيه لمعرفه أسباب الحريق إذا كان هناك شبهة جنائية أو ماس كهربائي. 

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دمياط اشتعال النيران أسباب الحريق أهالي قرية الأدخنة اشتعلت النيران الساعات الأولى إمام المسجد النيابة العامة حريق مسجد قرية غيط النصارى

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