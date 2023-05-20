ستات بس.. هبة أول سائقة في دمياط: هدفي أحمي البنات من مضايقات الرجال

قبلت التحدى وهى أن تواجه المجتمع الدمياطى وتكون أول سيدة تعمل بمهنة السواقة بدمياط، إنها هبه البهاءي، ٣٦ عاما من مدينه دمياط.

التقت "صدى البلد " مع هبه والتى أكدت انها واجهت الكثير من الانتقادات بمجرد إعلانها أنها ستخصص سياراتها للعمل كسائقة لتوصيل السيدات فقط داخل محافظة دمياط .

أشارت هبه إلى أنها عملت بمهنة السواقة منذ ٥ سنوات، وفكرت انها توصل سيدات فقط لكى تحميهن من المضايقات التي من الممكن التعرض لها بالمواصلات العامة.

واجهت انتقادات وتحدت الجميع

وأضافت أنها في البداية واجهت اعتراض من أسرتها نظرا لأن المهنة شاقة وتعرضها للتعامل اليومى بالمواطنين بالشارع وخافوا عليها من أن تتعرض هى شخصيا لمضايقات من بعض السائقين من الرجال، ولكنها اقنعتهم وتعاملت مع السيدات وأصبح السيدات يطلبونها تحديدا لتوصيلهم وكثير من الفتيات يطالبوها لتدريبهم على السواقة.

تشجع الفتيات على دخول كل المجالات

وتابعت هبه، أنها حاليا تشجع الفتيات على امتهان أى مهنه شريفة ومحترمة وأن يكون لها مصدر رزق مهما فالمرأة لا تقف أمام صعوبة أى مهنة طالما هناك إصرار على النجاح وتحدى الصعاب لتوفير مصدر رزق لها ولأسرتها.

https://fb.watch/kBVDQoi2MF/?mibextid=RUbZ1f