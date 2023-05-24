صحفية بالأمم المتحدة: الصراعات المسلحة تقضي على 94% من المدنيين عالميا

قالت دينا أبي صعب الصحفية في الأمم المتحدة بجنيف، إن الصراعات المسلحة تقضي على 94% من المدنيين عالميا، والمجتمع الدولي يفشل في حمايتهم، وهذه نسبة مخيفة في ظل ضعف المجتمع الدولي في إيقاف الحروب مثل حرب أوكرانيا.

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مروة فهمي في برنامج "منتصف النهار" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن كوارث هذه الحروب لا تقف فقط عند قتلى هذه المعارك، ولكن تمتد هذه الآثار لتشمل اللاجئين والمتعافين من الحروب.

وأوضحت أنه حتى الحروب تخضع لقوانين دولية، مثل حماية المستشفيات والمدنيين والمقار الطبية واللاجئين والنازحين، وتسهيل الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات أو إخراج النازحين.

اختبار أنظمة دفاعية

ولفتت إلى أن الحروب أصبحت تقوم غالبا لتجربة أسلحة واختبار أنظمة دفاعية، بجوار المكاسب السياسية، وحتى إذا اتفق السياسيون فإن تجار الحروب، الذين يستفيدون من تجارة الأسلحة، من مصلحتهم استمرار الحرب.