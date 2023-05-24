اتهم مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، واشنطن ولندن بإحباط جهود التوصل إلى تسوية بشأن الحرب في أوكرانيا وغض الطرف عن تزايد "الإرهاب والعنف" الذي يتعرض له المدنيين من قبل أوكرانيا.

وحسب وكالة "رويترز"، أعرب ناريشكين في تصريحات في منتدى أمني خارج موسكو حضره مسؤولون أمنيون أجانب، عن ارتياحه لأن معظم الدول في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية لم تفرض عقوبات على روسيا بسبب حرب أوكرانيا، على الرغم مما وصفه بـ"ضغوط هائلة للقيام بذلك".

كما اتهم ما أسماه "النخبة الأوروبية الأطلسية" برفض تسليم قيادتهم طواعية، بينما يفعلون كل ما في وسعهم لوقف "مراكز القوة البديلة" من الصعود.

مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: الفترات المضطربة هي في الأساس

وقال ناريشكين في وقت سابق إن "الفترات المضطربة هي في الأساس اختبار لمدى احتفاظ الأمم والشعوب بأسسها الحقيقية".

وأضافم دير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، : "لقد احتفظت بلادنا، على عكس الغرب، بهامش قوة كبير وعمق استراتيجي في هذا الصدد".