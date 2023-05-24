عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاستخبارات الروسية تتهم لندن وواشنطن بإحباط جهود التسوية مع أوكرانيا

الاستخبارات الروسية
الاستخبارات الروسية تتهم لندن وواشنطن بإحباط جهود التسوية

اتهم مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، واشنطن ولندن بإحباط جهود التوصل إلى تسوية بشأن الحرب في أوكرانيا وغض الطرف عن تزايد "الإرهاب والعنف" الذي يتعرض له المدنيين من قبل أوكرانيا.

وحسب وكالة "رويترز"، أعرب ناريشكين في تصريحات في منتدى أمني خارج موسكو حضره مسؤولون أمنيون أجانب، عن ارتياحه لأن معظم الدول في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية لم تفرض عقوبات على روسيا بسبب حرب أوكرانيا، على الرغم مما وصفه بـ"ضغوط هائلة للقيام بذلك".

الخارجية الروسية تحذر الدول الغربية من مغبة تسليم أوكرانيا طائرات إف 16

الخارجية الروسية: تزويد أوكرانيا بطائرات إف - 16 كان أمرا متوقعا

 

كما اتهم ما أسماه "النخبة الأوروبية الأطلسية" برفض تسليم قيادتهم طواعية، بينما يفعلون كل ما في وسعهم لوقف "مراكز القوة البديلة" من الصعود.

مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: الفترات المضطربة هي في الأساس

وقال ناريشكين في وقت سابق إن "الفترات المضطربة هي في الأساس اختبار لمدى احتفاظ الأمم والشعوب بأسسها الحقيقية".

وأضافم دير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، : "لقد احتفظت بلادنا، على عكس الغرب، بهامش قوة كبير وعمق استراتيجي في هذا الصدد".

الروسية الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين واشنطن المدنيين أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

بعد قرار البرلمان الأخير.. 5 سنوات حبسا عقوبة التلميحات الإباحية بوسائل المواصلات

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

قناة مجانية تذيع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

الزوجة الثانية.. عجوز الجيزة يعترف بقتل جارته: رفضت العلاقة الحرام خلصت عليها

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

رسالة عاجلة من النيابة العامة الكويتية إلى السلطات المصرية | تفاصيل

موضوعات متعلقة

كارثة في كييف.. روسيا تستهدف قائد القوات المسلحة الأوكرانية بصاروخ في خيرسون

تتناقض مع روسيا.. قائد فاجنر يكشف عن الخسائر البشرية لقواته في معركة باخموت

روسيا تتوعد بـ "رد قاس للغاية" على هجمات المسلحين الأوكرانيين داخل أراضيها

ترشيحاتنا

أجهزة الأمن تكشف حقيقة تغيب فتاة أجنبية بالقاهرة

البنت في ثانوي.. رانيا تطلب الخلع: بيتحرش بيا قدام أختي ويقولي حلال

استمرار انخفاض أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21

السفير الأمريكي بالصين: أتطلع للعمل مع سفير بكين الجديد في واشنطن

استهداف طائرة إسرائيلية أثناء تحليقها فوق الأراضي السورية

تعويضات مالية وعينية.. بشرى سارة لمتضرري النوبة من السد العالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 حيل لتقوية النظر وحمايته من التدهور| اعملها لوبتفتح اللاب والموبايل كتير

تظهر في الليل.. علامتان في القدمين تشير لإرتفاع السكر في الدم

نشرة المرأة والصحة| حسام موافي يحذر من تناول نوع شوربة شهير .. وترند خطير ينتشر بين الفتيات على التيك توك

عاملها كالشنطة.. أب يثير الجدل بسبب موقف مع ابنته |فيديو

فيديو

تورتة مزينة بالدولارات وصابونة ذهبية.. واصل الفنان محمد رمضان استفزازاته في عيد ميلاده

أمطار في الصيف.. تحذير جديد من الأرصاد لسكان هذه المحافظات

وباء جديد ينتشر قريبا في العالم.. ماذا يحدث؟!

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ