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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية تحذر الدول الغربية من مغبة تسليم أوكرانيا طائرات إف 16

صدى البلد

حذرت وزارة الخارجية الروسية، الدول الغربية من مغبة تسليم أوكرانيا طائرات "إف ــ 16"، مؤكدة أن هذه الطائرات ستكون أهدافا مشروعة للقوات الروسية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء: "سنعتبر طائرات "إف 16" أهدافا مشروعة لقواتنا في حال تسليمها لأوكرانيا لاستخدامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "لقد قلنا غير مرة إن أي معدات أو أسلحة تستخدمها كييف في منطقة العملية العسكرية الخاصة وخارجها، كما حدث في مقاطعة بيلجورود مؤخرا، ستشكل هدفا مشروعا لقواتنا بالتأكيد".

وتابع: "اعتقد أن عناد أعدائنا يتصاعد أكثر مع الوقت"، محذرا من "تهديد أمني أكبر بالنسبة إلى الأمن الخاص بالغرب نفسه".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق أن دول "الناتو" تلعب بالنار بتزويد أوكرانيا بالسلاح وطائرات "إف ــ 16". 
 

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