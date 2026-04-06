تحذيرات من تداعيات أي ضربة نووية محتملة في المنطقة.. وخبير يؤكد: مصر خارج نطاق الخطر المباشر

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، كشف الدكتور علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية الأسبق، عن تقييمه لتداعيات أي ضربة نووية محتملة تستهدف إيران.

وأكد عبدالنبي أن مصر لن تتأثر بشكل مباشر في حال وقوع مثل هذا السيناريو، مشيرًا إلى أن موقعها الجغرافي يضعها خارج نطاق الخطر الإشعاعي المباشر، مقارنة بدول أخرى في المنطقة.

وأوضح أن التأثير الأخطر يتمثل في انتقال الإشعاع عبر الغلاف الجوي، حيث يمكن أن تتحرك السحب الإشعاعية لمسافات بعيدة وفقًا لاتجاهات الرياح، وهو ما يجعل دول الخليج العربي الأكثر عرضة للتأثر نظرًا لقربها من إيران.

وأضاف أن المخاطر لا تتوقف عند الهواء فقط، بل قد تمتد إلى المياه، خاصة مع اعتماد العديد من دول الخليج على محطات تحلية مياه البحر، ما قد يزيد من احتمالات التلوث في حال حدوث تسرب إشعاعي واسع.

وأشار إلى أن تداعيات مثل هذا الحدث لن تكون بيئية فقط، بل اقتصادية أيضًا، إذ قد تشهد المنطقة اضطرابات في حركة التجارة والطاقة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي.

وعلى الصعيد السياسي، لفت إلى أن أي تصعيد عسكري قد يأتي في إطار صراع دولي أوسع، في ظل العلاقات الاستراتيجية بين إيران والصين، خاصة أن بكين تعتمد على النفط الإيراني كمصدر مهم للطاقة، ما يعكس أبعادًا تتجاوز حدود المنطقة.

كما حذر من خطورة استهداف المنشآت النووية، وعلى رأسها مفاعل بوشهر، الذي يحتوي على كميات كبيرة من المواد المشعة، مؤكدًا أن تدميره قد يؤدي إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التحرك الإقليمي والدولي بحذر شديد، لتفادي أي تصعيد قد يهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل.