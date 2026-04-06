لمياء بسيوني: الحضانة المبكرة يجب أن تكون مع الأم لحماية الأطفال من النزاعات الأسرية

أكدت لمياء بسيوني، مؤسِّسة حملة أمهات تصنع المستحيل، إن الولاية المالية بعد وفاة الأب تمثل تحديًا كبيرًا، حيث قد تواجه الأم نزاعات مع جد أو عم الطفل، وأحيانًا تصل الأمور إلى تهديد حياة الأطفال.

وقالت لمياء بسيوني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن تخفيض سن الحضانة إلى 7 و9 سنوات يثير تساؤلات حول توافقه مع الدين وحقوق الطفل، خاصة وأن الطفل يحتاج إلى الأم في هذه المرحلة العمرية، خصوصًا في ظروف معيشية قد تفرض الإقامة مع زوجة الأب.

كما انتقدت نظام الاستضافة، واصفة بعض الحالات بأنها أشبه بـ"تقنين للخطف"، مشيرة إلى وقوع حالات اختطاف أثناء استضافات ودية، مطالبة بتحقيق شفافية أكبر في ملف النفقة وكشف الدخل الحقيقي للأباء لضمان حقوق الأطفال.

وأشارت إلى أن الحضانة في المراحل المبكرة يجب أن تكون مع الأم، داعية إلى إعادة النظر في بعض بنود قوانين الأحوال الشخصية بما يحافظ على مصلحة الطفل واستقرار الأسرة.