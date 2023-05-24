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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يصدق على 136 حالة تصالح لمخالفات البناء لأهالي نويبع

فودة يصدق
فودة يصدق

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على عدد 52 قرارا لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة نويبع " نموذج 10" وذلك خلال عرض عادل مبروك نائب رئيس مدينة نويبع، بمكتب المحافظ  بمقر مبني شرم الشيخ الجديد.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وأفاد نائب رئيس المدينة انه تم التصديق علي عدد 84 قرارا من قبل واليوم تم التصديق علي عدد 52 قرارا للتصالح ليصبح  إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن 136 قرار حالات تصالح علي مخالفات البناء لأهالي مدينة نويبع.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.


ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

فودة يصدق علي التصالح

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اللواء خالد فودة يصدق تصالح مخالفات بناء نويبع

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