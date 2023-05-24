بعد غياب 23 عاما.. وفاء مكي تخضع لجلسة تصوير جديدة

أجرت وفاء مكي أمس جلسة تصوير وشهدت كواليس التحضيرات الخاصة بجلسة التصوير حالة من البهجة مع فريق العمل، وتم تصوير أكثر من لوك أحدهم ببدلة سوداء تظهر من خلالها وفاء بشكل مختلف لم يعتاد عليه الجمهور من قبل، خاصة أن جلسة التصوير تعد الأولى بعد 23 عاما.



وكشفت وفاء مكي أثناء التحضيرات لجلسة التصوير عن كواليس اعمالها الفنية، خاصة في مسلسل ذئاب الجبل، الذي جسدت ضمن أحداثه شخصية مهجة.

كما تطرقت للحديث عن شغفها للعودة للوقوف أمام الكاميرا وتجسيد شخصيات متنوعة، ورغبتها خلال الفترة المقبلة بالتركيز في مسيرتها الفنية، واختيار الأدوار التي تقدمها بعناية لكي تضيف إلى رصيدها الفني، وتنال إعجاب جمهورها، الذي تعاطف معها بشكل كبير بعد اعترافات ميار الببلاوي التي أدلت بها في تصريحات إعلامية، وتراجعت عنها، حول براءة وفاء مكي، وكتمها للشهادة طوال 23 عام، ثم تراجعت عنها.

يذكر أن نشرت الفنانة ميار الببلاوى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك توجه فيه رسالة إلى شخص ما قام بسرقة التليجرام الخاص بها.

وقالت ميار الببلاوي: "خلى بالكم التليجرام بتاعى متهكر من حد منه لله أى حد يلاقيني ببعتله يكلمنى فون".

من ناحية أخرى ما زالت أصداء أزمة ميار الببلاوى ووفاء مكى مستمرة حتى الآن، حيث دخلت الفنانة المعتزلة فى مشادات مع متابعيها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وفاء مكي

وفاء مكي

وفاء مكي