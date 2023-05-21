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رئيس التحرير
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«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

ميار الببلاوي ووفاء
ميار الببلاوي ووفاء مكي

أزمة وفاء مكي وميار ما زالت أصداء أزمة ميار الببلاوي ووفاء مكي مستمرة حتى الآن، حيث دخلت الفنانة المعتزلة في مشادات مع متابعيها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت ميار الببلاوي في تعليق لها: "أفوض أمرى إلى الله.. إن الله بصير بالعباد".

ميار الببلاوي

الفنانة ميار الببلاوي تلقت تعليقًا من إحدى متابعيها قائلة: "مدام ميار خليكي زي المعدن النفيس قللي من انتشارك عالسوشيال ميديا.. اتكلمي في المحدد لحضرتك فقط.. بلاش كلام عن حياتك الشخصية.. من بعد ما بقيتي تظهري هنا وهنا وكله هري عالفاضي.. كل ده أساء لحضرتك وأسرتك.. ابعدي عن الناس اللي عاوز تشعلل الدنيا وخلاص".

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للمزيد حول تطورات أزمة ميار الببلاوي ووفاء مكي وتصريحات ميار الببلاوي بشأن اتهام وفاء مكي بتعذيب الخادمتين شاهد الفيديوجراف التالي:

ميار الببلاوي وفاء مكى قضية وفاء مكي براءة وفاء مكي تعذيب الخادمتين

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