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7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

7 لاعبين على قائمة
7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي

اهتمام كبير في الوسط الرياضي بقائمة الراحلين عن الأهلي، فهناك سبعة لاعبين في قائمة الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنهاية الموسم، وفقًا لطلبات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قبل فترة قليلة على نهاية منافسات الموسم الكروي الجاري 2022-2023 وفتح الميركاتو الصيفي للموسم الجديد.

قائمة الراحلين عن الأهلي

وضع المدرب السويسري ملامح قائمة الراحلين عن الأهلي، وذلك بعدما استقر بشكل مبدئي على رحيل سباعي الفريق عقب انتهاء الموسم الكروي الحالي.

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للمزيد حول قائمة الراحلين عن الأهلي وأبرز الأسماء التي ستغادر القلعة الحمراء بنهاية الموسم وموقف إليو ديانج وبرونو سافيو من الاستمرار في النادي الأهلي، شاهد الفيديوجراف التالي:

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