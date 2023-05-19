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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قصص طلاق النجوم .. «التكييف» سبب انفصال رانيا يوسف.. والخيانة أنهت زيجة منة عرفة «فيديوجراف»

حكايات انفصال الفنانات
حكايات انفصال الفنانات

طلاق رانيا يوسف .. أثارت تصريحات الفنانة رانيا يوسف الأخيرة حول سبب طلاقها الأول حالة من الجدل، كما شهد الوسط الفني العديد من حالات الطلاق خلال التي أحدثت جدلا بين الجمهور والنشطاء.

طلاق رانيا يوسف

زيجات رانيا يوسف .. الفنانة رانيا يوسف كشفت العديد من المفآجات حول علاقتها بأزواجها، وذلك خلال لقائها ببرنامج The Blind Date Show.

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للمزيد حول تفاصيل طلاق رانيا يوسف وطلاق منة عرفة وماذا قالت الفنانتان عن انفصالهما خلال الفترة الأخيرة شاهد الفيديوجراف التالي:

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