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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

خبير عربي ينتقد عالم
خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي والأخير يرد

بعد زلزال تركيا 2023 خطف العالم الهولندي فرانك هوجربيتس الذي برز اسمه عالميًا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر 6 فبراير الماضي، الأضواء إعلاميًا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. 

زلازل هوجربيتس 

العالم الهولندي هوجربيتس هلعًا عالميًا، بعد أن حذّر أواخر الشهر الماضي بوقوع زلازل، واعتماده في ذلك على حركة الكواكب، داعيًا الجميع إلى أن يكونوا على أهبة الاستعداد في المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة، ما أثار جدلا في الأوساط العلمية، وهو ما دفع الخبير اللبناني طوني نمير إلى الرد. 

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للمزيد حول رد الخبير اللبناني طوني نمير على عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس بشأن تنبؤات زلازل 2023 وكيف رد الأخير شاهد الفيديوجراف التالي: 

العالم الهولندي زلزال تركيا 2023 زلازل هوجربيتس طوني نمير

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