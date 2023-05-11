كفن بدل الفستان .. تفاصيل مأساة عروس المنوفية "فيديوجراف"

عروس المنوفية شهيدة الشهامة .. عُقد قرانها منذ فترة قريبة ولم يكن يتبقى لها سوى أيام قليلة لإقامة حفل زفافها الذي انتظرته طويلا.. كانت عروس المنوفية تعد فستانها الأبيض الذي يعد حلم كل فتاة لكنها بدلا من ارتداء فستان الزفاف ارتدت الكفن.

جرائم القتل

عروس المنوفية توجهت كعادتها الى منزل صديقتها بعدما علمت بوجود خلاف بينها وبين شقيقها، معتقدة أنها أحد أفراد الأسرة وستتمكن من حل الخلاف بين صديقتها وشقيقها، لكن الأمر تحول إلى مأساة عندما أطبق شقيق صديقتها يديه على رقبتها ثم لف إيشارب حول عنقها وخنقها حتى جحظت عيناها وفارقت الحياة.

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