طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

بلوجر إسبانية تأكل ركبتها .. أكلت البلوجر الإسبانية بولو جونو، جزءًا من ركبتها مع مكرونة بولونيز في وجبة اعتبرها رواد المواقع أنها الأغرب والأعنف في العالم، بينما أضافت أنها أجبرت صديقها على مشاركتها الطعام.

بلوجر إسبانية تأكل ركبتها

بحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، خضعت بولا جونو، البالغة من العمر 30 سنة، وهي من مستخدمي موقع Twitch لعملية جراحية مؤخرًا في ساقها، حيث خضعت لتخدير موضعي للتخلص من الألم المزمن في ركبتها.

اقرأ أيضًا: سر الزيت المقدس في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. فيديوجراف

للمزيد حول أخبار الغرائب وماذا يحمل خبر بلوجر إسبانية تأكل ركبتها وما الذي دفعها إلى ذلك ورد فعل متابعيها شاهد الفيديوجراف التالي: