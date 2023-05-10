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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

البلوجر الإسبانية
البلوجر الإسبانية بولو جونو

بلوجر إسبانية تأكل ركبتها .. أكلت البلوجر الإسبانية بولو جونو، جزءًا من ركبتها مع مكرونة بولونيز في وجبة اعتبرها رواد المواقع أنها الأغرب والأعنف في العالم، بينما أضافت أنها أجبرت صديقها على مشاركتها الطعام. 

بلوجر إسبانية تأكل ركبتها

بحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، خضعت بولا جونو، البالغة من العمر 30 سنة، وهي من مستخدمي موقع Twitch لعملية جراحية مؤخرًا في ساقها، حيث خضعت لتخدير موضعي للتخلص من الألم المزمن في ركبتها. 

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