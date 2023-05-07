سر الزيت المقدس في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. فيديوجراف

حفل تتويج الملك تشارلز الثالث .. شهد العالم حدثا تاريخيا واستثنائيا متمثلا في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث ملكًا على عرش بريطانيا، بحضور آلاف المدعوين من قادة وزعماء العالم وكبار الشخصيات، وحضور مميز لوسائل الإعلام العالمية.

حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

تتويج الملك تشارلز الثالث يعني استعراض عظمة التاج البريطاني، وكان اللافت اليوم في مراسم تتويج الملك ذكر اسم الزيت المقدّس عدة مرات باعتباره ركنا مهما واساسيا في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث.

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