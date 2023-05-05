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«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أزمة في الزمالك خلال الساعات الماضية بسبب مباراة السوبر المصري، الأزمة نشبت بين إدارة نادي الزمالك والاتحاد المصري لكرة القدم، بعد إعلان ادارة الزمالك اعتذارها عن عدم خوض مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي المقرر إقامتها غدًا الجمعة في الإمارات. 

أزمة مباراة السوبر

اعتذار نادي الزمالك عن المشاركة في مباراة السوبر في الإمارات أمام الأهلي جاء "كرسي في الكلوب"، قبل مباراة السوبر المصري، واعتراضًا على قرار لجنة الاستئناف بشأن عقوبة كهربا نجم النادي الأهلي، وإيقافه 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه. 

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للمزيد حول موقف الزمالك بعد الاعتذار عن عدم خوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي في الإمارات بسبب أزمة كهربا وكيف هدد الزمالك باللجوم إلى الفيفا وموعد مباراة الأهلي وبيراميدز شاهد الفيديوجراف التالي:

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