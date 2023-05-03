كواليس توقيع نجم الزمالك لـ بيراميدز .. وسر الـ 80 ألف جنيه في الموسم "فيديوجراف"

يوسف أسامة نبيه .. نجم نادي الزمالك الصاعد بقوة اقترب من التوقيع رسميًا لنادي بيراميدز للانضمام إلى صفوف الفريق السماوي بدءًا من الموسم المقبل.

صفقة يوسف أسامة نبيه

الأيام الماضية شهدت مفاوضات مكثفة من جانب نادي بيراميدز مع اللاعب يوسف أسامة نبيه ووالده الكابتن أسامه نبيه، المدرب العام السابق لنادي الزمالك، من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي للحصول على خدمات يوسف نبيه.

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للمزيد حول صفقة انتقال يوسف أسامة نبيل من الزمالك إلى بيراميدز وسبب رغبة اللاعب في الرحيل عن الزمالك بحسب المصادر شاهد الفيديوجراف التالي: