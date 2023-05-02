زين الدين زيدان يشترط ضم محمد صلاح للعودة إلى ريال مدريد.. فيديوجراف

محمد صلاح يقترب من ريال مدريد .. اسم الفرعون المصري محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، عاد ليتردد من جديد، للرحيل عن ليفربول، خلال موسم الانتقالات الصيفية.

محمد صلاح وريال مدريد

تقارير صحفية ربطت مؤخرًا بين المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، والأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني السابق الذي يدرس العودة لمقعد المدير الفني.

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للمزيد حول اقتراب ضم محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية بطلب من زين الدين زيدان شاهد الفيديوجراف التالي: