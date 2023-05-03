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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عقوبة قاسية.. إجراءات اتحاد الكرة ضد الزمالك بعد الانسحاب من مباراة السوبر|فيديوجراف

إجراءات ضد الزمالك
إجراءات ضد الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

الأهلي ضد بيراميدز.. بعد انسحاب الزمالك من خوض مباراة كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات يوم الجمعة المقبل، سيوفع اتحاد الكرة المصري عقوبة ضد الزمالك وسيتم تطبيق اللائحة عليه، وتغريمه مبلغًا باهظًا. 

الأهلي وبيراميدز 

مباراة الأهلي وبيراميدز التي ستقام في الإمارات مساء الجمعة المقبل في كأس السوبر المصري، تتجه إليها الأنظار بعد موافقة بيراميدز رسميًا على خوض المباراة أمام النادي الأهلي، بعد اللقاء الأخير الذي جمع الأهلي ضد بيراميدز، والذي انتهى بخسارة بيراميدز. 

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للمزيد حول موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والعقوبة المنتظرة ضد الزمالك بعد انسحابه من خوض مباراة السوبر المصري في الإمارات أمام النادي الأهلي، شاهد الفيديوجراف التالي:

الزمالك الأهلى الاهلي وبيراميدز كأس السوبر الأهلي ضد بيراميدز

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