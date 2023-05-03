عقوبة قاسية.. إجراءات اتحاد الكرة ضد الزمالك بعد الانسحاب من مباراة السوبر|فيديوجراف

الأهلي ضد بيراميدز.. بعد انسحاب الزمالك من خوض مباراة كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات يوم الجمعة المقبل، سيوفع اتحاد الكرة المصري عقوبة ضد الزمالك وسيتم تطبيق اللائحة عليه، وتغريمه مبلغًا باهظًا.

الأهلي وبيراميدز

مباراة الأهلي وبيراميدز التي ستقام في الإمارات مساء الجمعة المقبل في كأس السوبر المصري، تتجه إليها الأنظار بعد موافقة بيراميدز رسميًا على خوض المباراة أمام النادي الأهلي، بعد اللقاء الأخير الذي جمع الأهلي ضد بيراميدز، والذي انتهى بخسارة بيراميدز.

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