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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الموضوع كبير..السبب الحقيقي لانسحاب الزمالك أمام الأهلي في مباراة السوبر المصري «فيديوجراف»

السبب الحقيقي لانسحاب
السبب الحقيقي لانسحاب الزمالك أمام الأهلي

الزمالك في ورطة بعد انسحابه من مباراة السوبر المصري في الإمارات والتي ستقام مساء الجمعة المقبل، إذ يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم لفرض عقوبات على نادي الزمالك وفق اللائحة التي تنظم أداء الأندية ومجالس الإدارة.

كهربا وعقوبة الزمالك

لكن محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، علق قائلا إن القوانين وُضعت لتنظيم العلاقات بين الجميع، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه منذ عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلي، بالوقف عن اللعب 12 مباراة، أرسل الزمالك خطابا لمعرفة موقف كهربا ومحمد الشناوي حارس الأهلي، ومحمد عبد المنعم مدافع الأهلي، من المشاركة فى مباراة السوبر المصري التي كانت مقررة بين الأهلي والزمالك. 

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وذكر خلال مداخلة على قناة "الحدث اليوم"، أن لجنة التظلمات قالت إنها لن تتخذ قرارًا بشأن مشكلة محمود كهربا قبل قرار مجلس الدولة، بشأن دعوى تظلم الأهلي.

للمزيد حول ورطة الزمالك بعد انسحابه من مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي في الإمارات ودخول بيراميدز بديلا للأهلي وموعد مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة السوبر المصري شاهد الفيديوجراف التالي: 

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