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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

إطلالات ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تثير ضجة على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

رومي القحطاني
رومي القحطاني

رومي القحطاني .. اسم تصدر وسائل التواصل ومؤشر البحث جوجل في السعودية خلال الساعات والأيام الماضية، حيث حصلت رومي القحطاني على لقب ملكة جمال السعودية، بعد مشاركتها في مسابقة ملكة جمال المرأة المقامة في روما، والتي تشارك فيها السعودية لأول مرة. 

جمال رومي القحطاني

رومي القحطاني ملكة جمال السعودية نشرت مقطع فيديو عبر خاصية "استوري" على حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها في لحظات في عرض في المسابقة، ليتصدر البحث عبارة " رومي القحطاني إنستجرام ". 

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وللمزيد حول صور رومي القحطاني التي تظهر جمال رومي القحطاني وماذا نشرت رومى القحطانى على حسابها في إنستقرام شاهد الفيديوجراف التالي:

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