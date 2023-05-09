يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

صور حفل تتويج الملك تشارلز الثالث .. انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا فيسبوك مجموعة من الصور مثيرة للدهشة لـ الملك تشارلز الذي نُصب ملكًا رسميًا على عرش بريطانيا السبت الماضي بـ كنيسة ويسمنستر أبي.

صور حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

الصور التي انتشرت كالنار في الهشيم لـ الملك تشارلز بـ أوضاع مختلفة كان يرتدي فيها ملابس ملونة، وهو يرقص مع الفتيات الصغيرات على أحد الشواطئ وسط المصيّفين.

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