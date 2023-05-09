طبيب يستعين بأصدقائه لتصوير زوجته في أوضاع مخلة.. فيديوجراف

تباشر جهات التحقيق بالقاهرة، التحقيق في واقعة اتهام سيدة أجنبية لزوجها الطبيب و2 آخرين بتصويرها في أوضاع مخلة على يد متهم ثالث.

سيدة القاهرة الجديدة

تحقيقات جهات التحقيق في القاهرة أظهرت أن المجني عليها تحمل جنسية أجنبية، تتهم زوجها بالنصب عليها، واستيلائه على مبلغ 700 ألف جنيه منها على سبيل علاجها من السحر.

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للمزيد حول جرائم النصب وماذا فعل أمن القاهرة مع المتهم بالنصب على زوجته وتصويرها في أوضاع مخلة على يد صديقه بنية علاجها من السحر شاهد الفيديوجراف التالي: