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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طبيب يستعين بأصدقائه لتصوير زوجته في أوضاع مخلة.. فيديوجراف

طبيب يستعين بأصدقائه
طبيب يستعين بأصدقائه لمواقعة زوجته وتصويرها

تباشر جهات التحقيق بالقاهرة، التحقيق في واقعة اتهام سيدة أجنبية لزوجها الطبيب و2 آخرين بتصويرها في أوضاع مخلة على يد متهم ثالث. 

سيدة القاهرة الجديدة

تحقيقات جهات التحقيق في القاهرة أظهرت أن المجني عليها تحمل جنسية أجنبية، تتهم زوجها بالنصب عليها، واستيلائه على مبلغ 700 ألف جنيه منها على سبيل علاجها من السحر.

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للمزيد حول جرائم النصب وماذا فعل أمن القاهرة مع المتهم بالنصب على زوجته وتصويرها في أوضاع مخلة على يد صديقه بنية علاجها من السحر شاهد الفيديوجراف التالي:

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