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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فتاة تنجو من «ذئب بشري» في مصر القديمة بعد استدراجها إلى مخزن «فيديوجراف»

فتاة تنجو من «ذئب
فتاة تنجو من «ذئب بشري» في مصر القديمة

تفاصيل جريمة مصر القديمة .. جهات التحقيق في القاهرة تواصل التحقيق مع عامل متهم بهتك عرض فتاة ومحاولة الاعتداء عليها بالقوة في منطقة مصر القديمة، وتقرر عرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات، لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

تفاصيل جريمة مصر القديمة

جهات التحقيق في القاهرة طلبت تحريات المباحث حول جريمة مصر القديمة، وقررت حبس المتهم بتهمة الاعتداء  على فتاة مصر القديمة 4 أيام على ذمة التحقيق.

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للمزيد حول جرائم هتك العرض وتفاصيل جريمة مصر القديمة وماذا حدث فتاة مصر القديمة أو طفلة مصر القديمة وماذا قالت والدتها في التحقيقات شاهد الفيديوجراف التالي:

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