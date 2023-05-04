فتاة تنجو من «ذئب بشري» في مصر القديمة بعد استدراجها إلى مخزن «فيديوجراف»

تفاصيل جريمة مصر القديمة .. جهات التحقيق في القاهرة تواصل التحقيق مع عامل متهم بهتك عرض فتاة ومحاولة الاعتداء عليها بالقوة في منطقة مصر القديمة، وتقرر عرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات، لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

تفاصيل جريمة مصر القديمة

جهات التحقيق في القاهرة طلبت تحريات المباحث حول جريمة مصر القديمة، وقررت حبس المتهم بتهمة الاعتداء على فتاة مصر القديمة 4 أيام على ذمة التحقيق.

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