عصابة الـ 3 بنات يسرقن صيدليات ومحال تجارية بالمحلة..الأمن يفرّغ الكاميرات.. "فيديوجراف"

تشكيل عصابي بات معروفًا بـ بنات المحلة .. شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية استمرار حالة الصدمة بين المواطنين، عقب ظهور تشكيل عصابي مكون من ثلاث بنات تتراوح أعمارهن بين "16_20" سنة، تخصصن في سرقة الصيدليات، وعدد من المحال التجارية، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لتحديد هوية بنات المحلة وتسليمهن إلى العدالة.

تشكيل عصابي من «بنات المحلة»

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من المدعو د."محمد.ر"35 سنة صيدلي حول سرقة صيدليته الخاصة على يد بنات المحلة المشار إليهن، وقدّم تسجيل فيديو مصورًا يكشف ملامحهن.

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