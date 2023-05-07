محمود حميدة يعلن مقاطعة العمل مع محمد رمضان.. ماذا حدث؟ «فيديوجراف»

أزمة محمود حميدة بعد فيلم هارلي بطولة محمد رمضان .. الفنان محمود حميدة علق على أزمته مع فيلم هارلي وما حدث خلاله.

أزمة محمود حميدة مع صناع فيلم هارلي

محمود حميدة قال في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "أعتقد أنه لن يكون هناك تعاون مع الفنان محمد رمضان بعد ما حدث في فيلم هارلي"، أما بالنسبة للفنان محمد سامي ومي عمر فهاتفاه ليؤكدا له أنهما ليس لهما علاقة بالأزمة".

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ابنة الفنان محمود حميدة انتقدت صناع فيلم هارلي محمد رمضان، بسبب اسم والدها، لتتصدر البحث عبارة “هارلي محمد رمضان”.

للمزيد حول أزمة الفنان محمود حميدة مع صناع فيلم هارلي بطولة محمد رمضان وماذا قال لـ"صدى البلد"، وماذا فعل محمد رمضان ومحمد سامي ومي عمر شاهد الفيديوجراف التالي: