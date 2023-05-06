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رحيله أحزن السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة| فيديوجراف

المصور السعودي هاني
المصور السعودي هاني بن عبدالله

وفاة هاني بن عبدالله .. لم يكن يعلم وهو ذاهب إلى مهمة عمل بأحد المرتفعات الشاهقة في السعودية ، أنه يقترب من ساعة توثيق لحظات وفاته التي أدمت قلوب السعوديين.

وفاة هاني بن عبدالله

هاني بن عبد الله الزهراني .. شاب سعودي كان في مقتبل الحياة، عرف عنه التميز والنشاط في مهنته التي احبها منذ نعومة أظفاره، وهي التصوير وتوثيق اللحظات، فكان دائمًا يؤمن بأن توثيق اللحظه يستمر دائمًا وبعدها يتوقف الزمن. 

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للمزيد حول تفاصيل وفاة هاني بن عبدالله فوق جبل السودة في السعودية ومن هو  هاني بن عبدالله شاهد الفيديوجراف التالي:

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