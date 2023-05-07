رجل أعمال.. زوجة حسن شاكوش ترد على تسريب صور زفافها الأول |فيديوجراف

طلاق حسن شاكوش.. عبارة ضمن الأكثر بحثًا على جوجل خلال الساعات الماضية، بعد ما ردت ريم طارق، زوجة حسن شاكوش، على تسريب صور زفافها السابق من رجل أعمال، وهو الأمر الذي أخفته عن حسن شاكوش، فنشرت ستوري إنستجرام جاء فيها: «ريم كانت متجوزة من سنتين وانفصلت بعد سنة، واتجوزت حسن بعدها بسنة وشهور وده مش عيب».

صور زفاف زوجة حسن شاكوش

بعض المواقع الصحفية تداولت صورًا لريم طارق، زوجة حسن شاكوش ، أثناء حفل زفافها من رجل أعمال يدعي أحمد خليل وصاحب توكيل سيارات.

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