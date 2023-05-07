فيفي عبده ترقص مع عمرو دياب .. وقُبلة تثير الجدل "فيديوجراف"

رقص فيفي عبده وعمرو دياب في فرح ابنة ياسين منصور "خديجة ياسين منصور".. نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو لها عبر حسابها على إنستجرام أثناء حضورها حفل زفاف ابنة رجل الأعمال ياسين منصور .

رقص فيفي عبده وعمرو دياب

فيفي عبده ظهرت في الفيديو وهي ترقص مع عمرو دياب، وقامت بتقبيله، وهو ما أثار حالة من الجدل عبر حسابها بين متابعيها.

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